I treni nel caos per un guasto a Roma Termini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un “inconveniente tecnico” agli impianti di circolazione di Roma Termini dalle 6,55 sta determinando un rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, “con ritardi fino a 60 minuti”. Ne dà notizia Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che “prosegue la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza”. Forti disagi per migliaia di pendolari. Leggi anche: Il Jumper che appende la scritta “Stay Human” sulla gru a Milano L'articolo I treni nel caos per un guasto a Roma Termini proviene da nextQuotidiano. Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (I treni nel caos per un guasto a Roma Termini) Playhitmusic - - neXtquotidiano : I treni nel caos per un guasto a Roma #Termini - peppedileo : I treni e le ferrovie nel Sud Italia sono da Terzo Mondo -