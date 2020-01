Giovanni Conversano a Pomeriggio 5: “Serena Enardu mi ha inseguito” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pomeriggio Cinque: Giovanni Conversano smaschera Serena Enardu da Barbara d’Urso Giovanni Conversano è tornato negli studi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ci ha tenuto a far chiarezza sul suo rapporto con Serena Enardu, che lo accusa di utilizzare il suo nome soltanto per farsi pubblicità. Giovanni ci ha tenuto a specificare che, oltre ad essere stato lasciato attraverso i media, Serena lo avrebbe inseguito per due anni dopo aver capito che senza di lui risultava poco appetibile nei confronti dei giornalisti. Mi ha inseguito per due anni a Lecce, nonostante fossi fidanzato. Dice che sfrutto il suo nome per comprare i pannolini a mio figlio, quando mi ha perseguitato perché ha capito che senza di me nessuno se la filava ha dichiarato Giovanni Conversano a Pomeriggio 5, dipingendo Serena Enardu come una persona che si approfitta ... Leggi la notizia su lanostratv

