Favignana, Marettimo e Levanzo, elette le tre perle del 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Favignana, Levanzo e Marettimo ottengono un riconoscimento mondiale che li lancia verso l’estate 2020. Le tre sorelle, le isole Egadi, sono state inserite al decimo posto della classifica stilata da “CN Travellers”. È uno dei più grandi tour operator mondiali, che racconta le migliori destinazioni per il 2020. “Spiagge segrete di sabbia color burro” – scrive Cn Travellers, parlando anche della battaglia delle Egadi, dell’Ex Stabilimento Florio, e del paesaggio in cui spiccano montagne “punteggiate di ciuffi”. CN Travellers si concentra anche sulla bellezza dell’isola piu grande delle Egadi e sulle sue strade “frastagliate e percorribili in bicicletta”. Il sito dedicato alle vacanze poi definisce Levanzo la più piccola e la “più squisita delle tre isole principali con un miscuglio di case imbiancate a calce raggruppate intorno al porto ... Leggi la notizia su direttasicilia

