«Fargo 4», arriva lo scontro tra i clan di Chris Rock e Salvatore Esposito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ci siamo quasi, l'attesa ha un termine fissato: tre anni dopo la terza stagione, è in arrivo Fargo 4. I nuovi episodi, o, meglio, la quarta parte della serie antologica creata da Noah Hawley saranno trasmessi su FX il prossimo 19 aprile. Ancora non ci sono informazioni circa la messa in onda italiana, ma è probabile che Sky Atlantic seguirà di poco la programmazione americana. Nel frattempo, è stato finamente rilasciato il trailer ufficiale di Fargo 4, che oltre a contentere la data di release americana, mostra una prima anticipazione di cosa ci aspetta nella nuova stagione, incentrata sulla faida tra due famiglie criminali negli anni cinquanta, una famiglia afro-americana, guidata da Loy Cannon (Chris Rock) e una di immigrati italiani, guidata da Donatello Fadda, di cui un membro è interpretato da Salvatore Esposito, noto principalmente nel ruolo di Genny Savastano nella serie ...

