Enrico Letta "Rocchi servilismo pro-Inter"/ Rigore Lautaro-Toloi, Rizzoli "colpa Var" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Enrico Letta choc contro l'arbitro Rocchi 'solito servilismo' pro-Inter: Rigore Lautaro-Toloi, Rizzoli assolve la terna 'colpa del Var'. Il nodo 'tifo' Leggi la notizia su ilsussidiario

venti4ore : Elezioni regionali. Per Emma Petitti arriva il sostegno dell’ex premier Enrico Letta - Emanuelacp3 : RT @msoiunya: @EnricoLetta politico, professore universitario italiano. ???? ??La citazione è tratta da un’intervista di Vittorio Zincone per… - _DAGOSPIA_ : ENRICO LETTA SU ATALANTA-INTER: CON ROCCHI CASINO GARANTITO. COME SI FA A NON DARE UN RIGORE COSI'… -