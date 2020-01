Ecco come la Francia sfrutta i territori d’oltremare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli occhi degli osservatori internazionali sono interessati a scrutare il grande impatto che il distacco dei Paesi africani dal sistema monetario Cfa causerà alla Francia. Dopo l’ultima conferenza tenutasi ad Abidjan tra Emmanuel Macron e i premier delle ex-colonie, si è discussa la graduale uscita dal programma per poter dare alla luce la prima valuta transnazionale africana, per permettere l’indipendenza della politica monetaria locale. Questa notizia, apprezzata dagli oppositori del contemporaneo colonialismo francese, non ha tenuto conto come però di come il franco Cfa non sia l’unica arma monetaria attualmente in mano a Parigi. Oltre alla valuta africana, la Francia possiede un altro sistema monetario, dedicato alle ex-colonie del Pacifico, che le permette di battere moneta per la Polinesia francese, la Nuova Caledonia e Wallis e Futuna. Tale valuta, denominata ... Leggi la notizia su it.insideover

