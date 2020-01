Defunto lasciato in obitorio: salma in decomposizione, famiglia sconvolta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una salma che si trovava all’obitorio dell’ospedale di Dolo (in provincia di Venezia) è stata trovata in stato di decomposizione dall’agenzia funebre che avrebbe dovuto occuparsi della vestizione. Grande lo shock della famiglia, ovviamente, ed ora si sta indagando su chi sia la responsabilità dell’accaduto visto che l’ospedale e l’agenzia funebre si accusano a vicenda, come riportato da Il Gazzettino. L’impresa: “Era in pessime condizioni” Ad occuparsi del cadavere è stata l’impresa funebre Cav. Lucarda, che ha raccontato la sua versione dei fatti, riportata da Il Gazzettino: “Quanto accaduto è inammissibile soprattutto nei confronti del Defunto e dei suoi famigliari ai quali ho consigliato di non vedere il congiunto, prima della chiusura della bara, per non rimanere sconvolti”. La salma era stata portata in obitorio appena un paio di giorni prima, come spiega il titolare ... Leggi la notizia su thesocialpost

Honus888 : RT @Lory0074: - Lory c'è una signora che scrive per conto del decucaius - De Cuius Francè + E che è? - il defunto che ha lasciato l'eredita… - pettymagpie : RT @Lory0074: - Lory c'è una signora che scrive per conto del decucaius - De Cuius Francè + E che è? - il defunto che ha lasciato l'eredita… - aleniggaz : RT @Lory0074: - Lory c'è una signora che scrive per conto del decucaius - De Cuius Francè + E che è? - il defunto che ha lasciato l'eredita… -