Così i "compagni" gioiscono per la morte di Pansa: "Oggi è un giorno un po' meno di m..." (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elena Barlozzari  Il maestro sempre contromano È morto Giampaolo PansaI militanti del collettivo di esterma sinistra "Militant" gioiscono per la morte di Giampaolo Pansa: "Oggi è un giorno un po' meno di me*** del solito e forse non a caso il sole splende alto" Giampaolo Pansa, scomparso ieri all’età di 84 anni, non era un fascista. Era un giornalista di razza, un curioso, una mente adamantina che non si è lasciata aggiogare nessun padrone. É il cronista italiano che ha scritto per più giornali: dagli esordi su La Stampa, all'approdo a Il Corriere della Sera, passando per Repubblica e L'Espresso, di cui è stato vicedirettore, fino ad arrivare al Riformista, Libero e La Verità. "Ha scritto dove si sentiva libero, quando si sentiva in gabbia apriva la porta e se ne andava", racconta Vittorio Macioce dalle colonne del nostro giornale. Eppure, Oggi, c'è chi ne ... Leggi la notizia su ilgiornale

