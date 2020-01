Conte, verso il colpo di grazia su Autostrade: «Gravissime inadempienze. Ricorsi? La sicurezza viene prima di tutto» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un’intervista a tutto campo quella del premier Conte al Corriere della Sera. Politica estera, fisco, verifica all’interno del governo, ex Ilva e futuro del capo politico del M5S Luigi Di Maio. Ma le parole più forti del premier arrivano sulla revoca delle concessioni autostradali ad Aspi. Per Conte, che torna a vestire i panni dell’avvocato del popolo: «La decisione arriverà presto e poggerà su solide basi tecnico-giuridiche. Ormai è evidente che sono emerse Gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali». «La vocazione di questo governo è di tutelare l’interesse pubblico – continua Conte – non di assicurare un futuro vantaggioso ai concessionari privati, tanto più se inadempienti. Gli investitori stranieri sanno che anche nei rispettivi Paesi di provenienza vi sono sistemi legali che prevedono rimedi molto severi in caso di ... Leggi la notizia su open.online

