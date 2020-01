Conte si blinda, ‘Il voto in Emilia Romagna non decide le sorti del governo’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Corriere della Sera: “Il voto in Emilia Romagna non decide le sorti del governo nazionale”. In una lunga intervista ai microfoni de il Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte ha fatto il punto sulla situazione politica nazionale e internazionale. Fonte foto: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64 Giuseppe Conte al Corriere della Sera: “La credibilità dell’Italia in politica estera è fuori discussione” Nella prima parte della sua intervista al Corriere della Sera Conte ha parlato della crisi libica sottolineando il ruolo centrale dell’Italia e dell’Unione europea nella trattativa diplomatica. “L’incisività e la credibilità dell’Italia in politica estera è fuori discussione e con la Libia siamo in prima linea. Parliamo con tutti non per ambiguità, ma perché alimentiamo il ... Leggi la notizia su newsmondo

