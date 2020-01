Calciomercato Napoli, due operazioni concluse col Verona: Rrahmani e Amrabat (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per Amir Rrahmani si è ai dettagli: un'operazione da 14 milioni di euro in totale con il difensore che resterà fino a fine stagione nel Verona di Juric per migliorare ancora. Oltre al kosovaro c'è anche il centrocampista scaligero Sofyan Amrabat che piace a Giuntoli. Per il classe 96 si lavora in vista dell'estate. Leggi la notizia su fanpage

