Auto elettriche, in Europa serviranno 3 milioni di colonnine di ricarica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ora si iniziano a vendere più Auto elettriche e ibride plug-in. Tra 10 anni in Europa ci vorranno 3 milioni di stazioni di ricarica contro le 185.000 di oggi. Investendo 20 miliardi di euro Leggi la notizia su ilsole24ore

dellorco85 : Per l'#EmiliaRomagna in questi 2 anni al Governo il #M5S ha stanziato centinaia di milioni per manutenzione ponti,… - dellorco85 : Ho rilasciato un'intervista a @InsideEVs, il primo webmagazine americano dedicato alla mobilità elettrica. <<< L’… - fisco24_info : Auto elettriche, in Europa serviranno 3 milioni di colonnine di ricarica: Ora si iniziano a vendere più auto elettr… -