Anomalie elettromagnetiche, studio Ingv: ionosfera possibile sentinella dei terremoti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una determinazione statisticamente significativa di concentrazioni di Anomalie elettromagnetiche nella ionosfera prima dell’accadimento di terremoti di magnitudo uguale a 5.5 o superiore, e con profondità ipocentrale fino a 50 km. Questo il risultato più importante dello studio “Precursory worldwide signatures of earthquake occurrences on Swarm satellite data” a cura di un gruppo interdisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), della Planetek Italia srl e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports del gruppo editoriale Nature. Grazie al supporto finanziario dato dall’Esa al progetto Safe (SwArm For Earthquake study), il team guidato dall’Ingv ha analizzato i dati magnetici e di plasma nella ionosfera – lo strato ionizzato dell’alta ... Leggi la notizia su ildenaro

