Aereo non decolla e parte con tre ore di ritardo perché il pilota stanco del menù a bordo vuole un panino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un pilota ha scelto di protestare in modo insolito. Il pilota, stanco del menù di bordo che prevedeva, patatine, biscotti e noccioline, voleva a tutti i costi un panino. In attesa che le voglie del pilota fossero accontentate l’Aereo non è decollato. E’ successo in Pakistan a un velivolo di una compagnia pakistana che doveva raggiungere New York via Manchester. Il pilota poco prima di decollare aveva chiesto al personale un panino spegnendo i motori dell’Aereo che aveva come destinazione New York. Quando le hostess gli hanno riferito che il menù non prevedeva un panino ma patatine, noccioline e biscotti il pilota ha deciso di protestare in un modo eclatante spegnendo i motori dell’Aereo e attendendo che un hotel a 5 stelle portasse il panino tanto desiderato. I panini richiesti dal pilota sono arrivati solo dopo due ore e mezza. L’azione del pilota ha costretto i ... Leggi la notizia su baritalianews

