Addominali, come ottenere un 6 pack facendo sesso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Porta un frullato di proteine ​​nella tua stanza da letto perché il sesso conta anche come esercizio fisico e può persino aiutarti a ottenere il 6 pack che non hai mai avuto prima. Se la tua "routine" sessuale consiste solo nella posizione del missionario, potresti non bruciare molte calorie o non far lavorare abbastanza i tuoi muscoli, ma alcune posizioni più azzardate o complicate valgono quanto una sessione in palestra (rispetto alla quale questo sembra molto meglio), Inoltre, se usi qualche tecnica sportiva, il sesso può davvero aiutarti a disegnare un perfetto six pack. Il sesso non fa solo un bene alla salute fisica e mentale, può anche aiutarti a raggiungere quegli obiettivi di fitness che ti poni da sempre e che regolarmente finisci per abbandonare perché troppo complicati. Stare in forma e disegnare gli Addominali può ...

