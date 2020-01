Speed skating, Francesca Lollobrigida è ARGENTO agli Europei nella mass start, quarti Giovannini e il team pursuit maschile (Di domenica 12 gennaio 2020) Ultimo giorno di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda), sede degli Europei 2020 di Speed skating. I padroni di casa si sono confermati selezione dominante e gli 8 ori, i 5 argenti e i 3 bronzi parlano chiaro. L’Italia ha completato quest’avventura olandese con due medaglie, entrambe firmate da Francesca Lollobrida. La romana, bronzo ieri nei 3000 metri femminili, si è confermata su livelli eccelsi anche nella mass start, gara nella quale si era imposta due anni fa a Kolomna (Russia) nella rassegna continentale. L’azzurra ha ottenuto, infatti, l’ARGENTO nella prova odierna (8’23″80), alle spalle dell’olandese Irene Schouten (8’23″37), bronzo olimpico della distanza, nonché due volte campionessa del mondo della specialità proprio ad Heerenveen nel 2015 e ad Inzell (Germania) nel 2019. A completare il podio troviamo ... Leggi la notizia su oasport

