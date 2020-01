Si accende il duello per le Regionali tra Salvini e Zingaretti (Di domenica 12 gennaio 2020) Dalla svolta annunciata dal segretario del Pd alle discussioni all'interno del Movimento 5 stelle, dal caso Gregoretti al referendum sul taglio dei parlamentari. Nella campagna elettorale per le Regionali si inseriscono i temi caldi della politica, e i toni tra i leader si surriscaldano. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in Emilia Romagna per sostenere i loro candidati ma durante i loro comizi guardano anche a Roma. Il voto del 26, sostiene il primo, è l'occasione "per mandare a casa pessimi governi locali ma anche per mandare a casa un governo che ne sta combinando di tutti i colori". "È evidente che a Salvini non importa niente dell'Emilia Romagna", replica il ministro degli Esteri da Scandiano, vicino a Reggio Emilia, dove ha sostenuto la candidatura di Simone Benini. "Ogni regione lui la cannibalizza con le sue campagne elettorali in cui i candidati presidente neanche ... Leggi la notizia su agi

