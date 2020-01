Segnata la strada per EMUI 10 su Huawei P20: ristretti i tempi del rilascio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ottime notizie per EMUI 10 sui non più giovanissimi Huawei P20 in questa domenica 12 gennaio. Proprio per gli ex top di gamma, interessati da tempo dalla versione beta dell'aggiornamento, le cose si sarebbero messe per il verso giusto e non mancherebbe affatto poco per la distribuzione del prezioso pacchetto software. Un piccolo passo indietro per sottolineare pure lo stato dell'arte in Italia. La diffusione dell'EMUI 10 sui Huawei P20 è partita nel mese di novembre per noi italiani. Da allora ci sono state lunghe settimane di sperimentazione dell'update ma la fase in questione sarebbe davvero giunta a termine, almeno secondo quanto riportato da Huawei India e pure da Huawei Germania. La fonte Huawei Central, in effetti, riporta proprio le ultime note ufficiali pubblicate da due divisioni locali del produttore. La prima a parlare è Huawei India che parla esplicitamente di fase di ... Leggi la notizia su optimaitalia

GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Marani: 'La strada di Piatek al Milan la vedo segnata' - wordweb81 : Segnata la strada per EMUI 10 su Huawei P20: ristretti i tempi del rilascio - OptiMagazine : Segnata la strada per #EMUI10 su Huawei P20: ristretti i tempi del rilascio -