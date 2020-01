Scoperte scientifiche 2019: i più grandi passi avanti della scienza (Di domenica 12 gennaio 2020) Scoperte scientifiche 2019: i più grandi passi avanti della scienza Il 2019 si è rivelato essere un anno ricco di Scoperte che ci hanno lasciato a bocca aperta e fornito sia risposte che nuovi dubbi. Se nel 2018 il primo premio per la Scoperta dell’Anno era andato allo studio della biologia dello sviluppo a livello cellulare, il quello appena passato è stato l’anno in cui si celebra un grande passo avanti in un campo totalmente differente, quello dell’Astrofisica. Non solo essa, ma anche altri campi della scienza hanno conquistato degli importanti progressi che ci aiuteranno a comprendere ancor’meglio ciò che ci circonda ed a migliorare la qualità della nostra vita. Dall’Astrofisica alla medicina, ecco alcune delle più importanti Scoperte scientifiche del 2019. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La scoperta dell’anno: prima foto di un Buco Nero Come già anticipato, ... Leggi la notizia su termometropolitico

SilvaMenetto : RT @AteneoVeneto: #tantiaugurianoi. Scoperte scientifiche. #Rivoluzioni, storiche e culturali. Creazioni artistiche. Dal giorno della nasc… - p_possamai : RT @AteneoVeneto: #tantiaugurianoi. Scoperte scientifiche. #Rivoluzioni, storiche e culturali. Creazioni artistiche. Dal giorno della nasc… - planetinspace : RT @AteneoVeneto: #tantiaugurianoi. Scoperte scientifiche. #Rivoluzioni, storiche e culturali. Creazioni artistiche. Dal giorno della nasc… -