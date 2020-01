Roma Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma Juventus streaming – Sfida importantissima in chiave scudetto. Stasera Roma e Juve si sfideranno all’Olimpico e se i bianconeri riuscissero a battere la squadra di Fonseca andrebbero a +2 sull’Inter, diventando campioni d’inverno. All’Olimpico potrebbe quindi toccare allo stesso undici che tanto bene ha fatto contro il Cagliari. In tal caso, nella linea difensiva davanti a Szczesny ci sarebbe spazio ancora per Demiral al centro al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado ed Alex Sandro sarebbero chiamati a presidiare gli esterni. Chiavi del centrocampo affidate come di consueto a Pjanic, con Rabiot e Matuidi che dovrebbero agire da interni di destra e sinistra. In attacco, Higuain ha recuperato dall’affaticamento alla coscia sinistra, ma sembra comunque destinato alla panchina. In avanti toccherà quindi a Dybala e Cristiano Ronaldo (che è alla ricerca del suo ... Leggi la notizia su juvedipendenza

socios : Socios family! Ormai già sapete che l’Admin è in crisi e non riesce a schierarsi...voi invece da che parte state?… - juventusfc : ?? Sarri: «La Roma è una squadra molto tecnica» Il Mister presenta la sfida con i giallorossi ??… - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Stadio Olimpico ? 20:45 (????) Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaJuve -