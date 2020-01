Quelli che abbandonano la scuola sono 10 volte più numerosi dei cervelli in fuga (Di domenica 12 gennaio 2020) Se nel 2018 sono stati 62 mila circa i cosiddetti "cervelli in fuga" che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero, per contro, 598 mila giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni hanno abbandonato precocemente l'attività scolastica, rischiando di finire ai margini della nostra società. I numeri sono forniti dall'ufficio studi della Cgia di Mestre. "Premesso che perdere oltre 60 mila giovani diplomati e laureati ogni anno costituisce un grave impoverimento culturale per il nostro Paese, - commenta il coordinatore, Paolo Zabeo - è ancor piu' allarmante che quasi 600 mila ragazzi decidano di lasciare gli studi anticipatamente. Un numero, quest'ultimo, 10 volte superiore al primo. Un problema, quello dei descolarizzati, che stiamo colpevolmente sottovalutando, visto che nei prossimi anni, anche a seguito della denatalità in atto, le imprese rischiano di non ... Leggi la notizia su agi

