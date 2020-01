Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi domenica 12 gennaio va in scena la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, si inizia a fare sul serio a Losanna (Svizzera) dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena ieri sera. Si assegneranno le medaglie nel gigante femminile, i primi due titoli nel pattinaggio artistico e nella staffetta single mixed di biathlon. L’Italia è ancora a secco di medaglia e spera di gioire. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (domenica 12 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIO Olimpiadi Invernali Giovanili oggi (12 GENNAIO): programma, orariO, italiani IN GARA DOMENICA 12 GENNAIO: 09.00 HOCKEY GHIACCIO (MASCHILE) Rindone, Segafredo, Madaschi, Remolato 10.00 SCI ALPINO – ... Leggi la notizia su oasport

