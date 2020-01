Morte Emiliano Sala, emergono retroscena agghiaccianti: “Le 6 domande a cui bisogna ancora dare una risposta” (Di domenica 12 gennaio 2020) A quasi un anno dalla tragica Morte di Emiliano Sala, il “Sun” torna sull’argomento mettendo in luce alcuni agghiaccianti retroscena e tantissimi dubbi sui misteri che ancora sono legati all’episodio della sua scomparsa. Un libro, firmato Harry Harris, che racconta le 6 domande a cui bisogna dare una risposta: dal messaggio del calciatore al padre, al pilota dell’aereo, passando per i grossi rischi che corre il Cardiff. “Il nuovo libro – scrive il tabloid britannico – rivela sei domande chiave sulla Morte di Emiliano Sala che devono ancora trovare risposte. Il viaggio finì in tragedia poco dopo che Sala mandò un messaggio suo padre dall’aereo, dicendo che temeva che non sarebbero riusciti a attraversare la Manica. Ha scritto: “Sembra che stia andando a pezzi… Papà, ho davvero paura”. Pochi minuti dopo, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

