LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 4-3, un break per parte nei primi giochi (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sbaglia ancora lo spagnolo e il serbo in qualche modo riesce a tenere il servizio. A-40 Regalo di Bautista che esce di molto col rovescio a due mani. 40-40 Splendido Lajovic! Trova un angolo difficilissimo col dritto a incrociare dopo uno scambio lungo. 30-40 Risponde ancora col lungolinea lo spagnolo! Palla break per lui! 30-30 Lungo col dritto a campo aperto il serbo. 30-15 Ace Lajovic! 15-15 Risposta vincente di Bautista col rovescio lungolinea. 15-0 Prima vincente per il serbo. 4-3 Vincente dello spagnolo che chiude il gioco. 40-15 Scappa via questa volta il dritto di Bautista. 40-0 Aggressivo sulla diagonale lo spagnolo, il serbo va lunghissimo col rovescio. 30-0 Servizio vincente per il numero 10 al mondo. 15-0 Bautista costringe Lajovic a fondo campo e chiude con lo smash da sottorete. 3-3 Sbaglia col dritto lungolinea lo ... Leggi la notizia su oasport

