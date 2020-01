Licia Nunez soffre ancora per Imma | Lacrime al Grande Fratello Vip (Di domenica 12 gennaio 2020) Licia Nunez soffre ancora per Imma Battaglia. Non è bastato il confronto avvenuto nella puntata di ieri sera, oggi nella casa più spiata d’Italia c’è una Licia sconvolta, pensierosa e in Lacrime. La seconda puntata del Grande Fratello Vip IV non ha visto solo il confronto tra Serena Enardu ed il cantante Pago, confronto che … L'articolo Licia Nunez soffre ancora per Imma Lacrime al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

