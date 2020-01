Furti seriali e un incendio: indagata baby gang a Nardò (Di domenica 12 gennaio 2020) Maria Girardi Il capo della banda, nonostante la giovane età, vantava altri precedenti e una spregiudicatezza come poche Un incendio e undici Furti messi in atto a Nardò (Comune in provincia di Lecce) con la tecnica della 'spaccata', ovvero rompendo con spallate e calci gli infissi degli esercizi commerciali da saccheggiare nel cuore della notte. A compiere le malefatte una baby gang locale con a capo il neretino Gianluca de Paola, 25 anni, già in carcere dallo scorso 31 ottobre. Proprio in seguito all'arresto di quest'ultimo i poliziotti sono riusciti a chiudere il cerchio sui presunti complici, anche costoro di Nardò. Si tratta per la precisione di Francesco Adamo (19 anni) e di Matteo Gaballo (18 anni). I loro nomi sono finiti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pubblico ministero Donatina Buffelli nell'ambito dell'inchiesta che vede ... Leggi la notizia su ilgiornale

