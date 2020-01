Due idee per cambiare l’Italia (Di domenica 12 gennaio 2020) Prendiamo per buona l’analisi che Luca Ricolfi fa nel suo ultimo libro “La società signorile di massa” (La Nave di Teseo) in cui spiega, tra le altre cose, come in Italia il combinato disposto di ricchezza accumulata, alte percentuali di inoccupati e giovani NEET (“Neither in Employment nor in Educa Leggi la notizia su ilfoglio

riseandshinej : RT @emmashands: Grey's Anatomy ormai piatto sotto ogni punto di vista. Prima qualcuno crepava ogni due per te ma almeno c'era suspense, ans… - applennie : RT @emmashands: Grey's Anatomy ormai piatto sotto ogni punto di vista. Prima qualcuno crepava ogni due per te ma almeno c'era suspense, ans… - FrancCarr : @pap1pap Pap c è da essere d'accordo con lui quando dice che la coperta è corta e se due di un reparto non ci sono… -