Doppio Dramma in Strada, Padre Poliziotto Interviene in un Incidente e Scopre La Morte del Figlio (Di domenica 12 gennaio 2020) Un 30enne di Pesaro, Alessio Ronconi, ha perso la vita in un Incidente Stradale sulla statale 745, tra Pesaro e Urbino. L’auto da lui guidata si è scontrata con un furgone, forse a causa di un sorpasso azzardato da parte del ragazzo. Il conducente del furgone ha riportato ferite lievi, così come un terzo automobilista coinvolto nel sinistro. Tra gli agenti di polizia accorsi sul posto, c’era anche il Padre di Alessio, Gabriele, che ha così scoperto nel modo peggiore che il suo ragazzo non c’era più. L’intero corpo della Polizia Stradale di Pesaro si è stretto intorno al collega in questo tragico momento. Marco Ciccolini, sindaco della città, ha dichiarato: “Il Dramma diventa immane quando un giovane muore in circostanze Drammatiche come questa. Alessio non lo conoscevo di persona ma i genitori sì. Non ho parole. Sto rientrando da Roma e ho appreso dell’ennesima disgrazia che ha colpito ... Leggi la notizia su youreduaction

