Combinata nordica: con Riiber e Graabak non c’è storia nella team sprint in Val di Fiemme. Settimi Pittin/Costa (Di domenica 12 gennaio 2020) Prima volta stagionale per la team sprint nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo tante gare individuali è andata in scena quella a coppie nella tappa italiana in scena in Val di Fiemme. Non cambia però lo scenario: sul primo gradino del podio (per la decima volta su dodici) c’è sempre Jarl Magnus Riiber. Questa volta il dominatore della disciplina è accompagnato dal connazionale Joergen Graabak. Era mancato il consueto primo posto nella prova dal trampolino, con il Giappone che era riuscito a prevalere per due secondi. I norvegesi però hanno cambiato passo sin dalle prime frazioni sugli sci stretti, scappando via e gestendo la situazione in lungo e in largo. Nessun problema per Riiber e Graabak che hanno trionfato con oltre 40” di vantaggio sugli inseguitori. Alle loro spalle la solita Germania, con la coppia formata da Vinzenz Geiger e Fabian Riessle, mentre terza ... Leggi la notizia su oasport

