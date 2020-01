Classifica Dakar 2020 Quad, Camion e SSV: Casale e Karginov leader al termine della settima tappa (Di domenica 12 gennaio 2020) Indubbiamente un giorno triste per la Dakar 2020. La scomparsa del pilota portoghese Paulo Gonçalves, nella competizione riservata alle moto, ha colpito l’attenzione di tutti in una settima stage che presentava diverse insidie. 546 km di speciale e 195 di trasferimento, che hanno portato la carovana da Riyadh a Wadi Al Dawasir. Tante le dune da affrontare per gli equipaggi e tanto è stato richiesto alle qualità di ognuno in termini di gestione del mezzo, velocità e di navigazione. Parlando delle categorie riservate ai Quad, ai Camion e agli SSV, la competizione è stata decisamente serrata. Di seguito le graduatorie aggiornate: Classifica Quad POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 250 IGNACIO Casale Casale RACING 36H 12′ 58” 2 265 SIMON VITSE # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING 36H 49′ 41” + 00H 36′ 43” 00H ... Leggi la notizia su oasport

