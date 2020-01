Cecilia Rodriguez e Ignazio infiammano il web: lezioni di spagnolo a letto e senza veli (Video) (Di domenica 12 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser continuano le loro vacanze in Argentina. La coppia, molto social posta continuamente foto e video del loro soggiorno tra lusso e simpatici siparietti. In compagnia della propria famiglia e amici, i due ex gieffini stanno davvero infiammando il web. In uno dei loro ultimi post, infatti, si vede Cecilia dare delle lezioni di spagnolo al suo fidanzato. Niente di strano se entrambi non fossero totalmente nudi e coperti da una piccola asciugamano si scambiano bollenti effusioni. Cecilia e Ignazio in vacanza in Argentina Prima dell’inizio del 2020, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato una lunga intervista. La coppia ha parlato dei loro progetti futuri, dei loro segreti e sopratutto della voglia di mettere su famiglia. Moser, infatti, ha spiegato che da quando ha conosciuto la bella argentina la sua vita è totalmente cambiata, in ... Leggi la notizia su kontrokultura

