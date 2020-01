Campionati neerlandesi ciclocross 2020: Mathieu van der Poel è imbattibile! Sesto sigillo consecutivo per il fenomeno (Di domenica 12 gennaio 2020) Mathieu van der Poel resta imbattuto nei Campionati neerlandesi di ciclocross categoria uomini Elite. Il campione del mondo, infatti, oggi ha conquistato il suo Sesto titolo nazionale consecutivo al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Si piazza al secondo posto, per la terza volta negli ultimi quattro anni, Lars van der Haar, colui che per ultimo vinse la rassegna orange prima dell’arrivo dell’extraterrestre. Terzo posto per Joris Nieuwenhuis. Il fenomeno neerlandese lascia la compagnia dei rivali praticamente poco dopo la partenza e se ne va senza che nessuno riesca nemmeno ad avvicinarsi a lui. Lars van der Haar, in passato atleta capace di vincere la Coppa del Mondo, rimane presto solo in seconda posizione, mentre dietro Joris Nieuwenhuis e Corné van Kessel si sono dati battaglia nei venti minuti iniziali, ma il primo ha dimostrato di averne di più e ... Leggi la notizia su oasport

