Cadono da una parete sulle Alpi Apuane: morti due giovani (Di domenica 12 gennaio 2020) Un ragazzo e una ragazza, i cui nomi non sono stati ancora resi noti, stavano svolgendo un’escursione sulle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara quando sono caduti nel vuoto, da una parete rocciosa. Non è ancora chiara la dinamica della caduta e cosa abbia portato i due a precipitare in un canalone versante mare. Probabilmente, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero scivolati su una lastra di ghiaccio. Prima della caduta, i due giovani si trovavano su una parete che guarda al rifugio Nello Conti del monte Sella. L’unico dettaglio che si conosce sui due riguarda le origini americane del ragazzo, residente a Lucca, partito la mattina di domenica 12 gennaio con l’amica per camminare sulla vetta del Monte Sella. I due erano legati in cordata. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: i sanitari, giunti sul posto, hanno constatato il decesso dei ... Leggi la notizia su open.online

