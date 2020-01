Amanda Lear e Salvador Dalì: “Il nostro è stato un matrimonio spirituale” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Del lungo legame che ha unito Amanda Lear e Salvator Dalì si sono riempite le pagine di gossip e, ancora oggi, la curiosità sul loro rapporto non è ancora terminata. La musa di Dalì Amanda Lear e Salvador Dalì si conobbero nel 1965 a Parigi, in un locale notturno, Le Castel. Nonostante, in quel periodo la Lear fosse fidanzata con Tara Browne, questo non impedì che tra lei e l’artista scaturisse da subito una profonda sintonia. Il pittore surrealista fu colpito dalla bellezza androgina e fuori dai canoni della donna e la volle assolutamente come modella. Da quel momento la Lear divenne la musa ispiratrice di Dalì. Amanda posò per alcune opere come Venus to the Furs e Vogué, e partecipò a molti dei suoi progetti cinematografici. Inoltre, era frequentemente al suo fianco nelle conferenze stampa e durante gli incontri con i media. Amanda definì il loro rapporto come un ... Leggi la notizia su thesocialpost

