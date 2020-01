Zucchero: "Grappa e Prozac per combattere i miei attacchi di panico" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Sandra Rondini La rockstar ha confessato di aver sofferto sin dai suoi esordi di attacchi di panico che lo paralizzavano quando era sul palco. Per potersi esibire ha usato per anni un mix pericoloso di alcol e psicofarmaci In una intervista concessa a La Repubblica, Zucchero ha ammesso di aver sofferto per anni di gravi attacchi di panico prima di salire sul palco. Tutto cominciò quando non era ancora famoso e per combattere quel male che lo prendeva all’improvviso fece ricorso ad alcol e Prozac. Zucchero, che sta per partire per un lungo tour che lo porterà in tutto il mondo grazie alla sua fama internazionale, ha dichiarato che oggi affronta il palco con maggiore tranquillità, "anche se in passato ci sono stati momenti duri dovuti al panico, al terrore di dover salire sul palco" e ha quindi ricordato il primo episodio che lo colse all’improvviso e lo sorprese perché, come ... Leggi la notizia su ilgiornale

