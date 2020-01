Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2020 ore 13:30 (Di sabato 11 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio traffico regolare al momento sulle principali arterie del territorio Qualche rallentamento è presente sulla Cassia tra loggiato e la Giustiniana nelle due direzioni più a sud incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione del raccordo su questo tratto segnalato anche un incidente e stasera alle 18 allo stadio Olimpico si gioca Lazio Napoli vale per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Come di consueto saranno attivi divieti di sosta con rimozione nella zona del Foro Italico e della Farnesina per raggiungere più agevolmente lo stadio potenziato il trasporto pubblico locale possibili disagi alla circoLazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell’area ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2020 ore 13:30: Astral infomobilità Buongiorno e ben… - M_decimoMeridio : RT @ChiodiDonatella: #ROMA NORD VERSO LA PARALISI: CON LA #RAGGI AL COMANDO SI SALVI CHI PUÒ... Non ne azzecca una. Manco pe' sbajo. Una'p… - Silvergio2377 : RT @ChiodiDonatella: #ROMA NORD VERSO LA PARALISI: CON LA #RAGGI AL COMANDO SI SALVI CHI PUÒ... Non ne azzecca una. Manco pe' sbajo. Una'p… -