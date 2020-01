Star Wars, Jessica Henwick racconta quanto è andata vicino a interpretare Rey (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima di ottenere un altro ruolo nella nuova trilogia di Star Wars, Jessica Henwick racconta quanto è andata vicino a interpretare Rey, ruolo poi andato a Daisy Ridley. La nuova trilogia di Star Wars si è ormai conclusa, ma Jessica Henwick ha rivelato che non solo il suo personaggio è ancora vivo e tornerà nei fumetti, ma anche che, originariamente, era un altro il ruolo per cui aveva fatto il provino: quello di Rey. Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter per promuovere il suo ultimo film, Underwater, l'attrice di Iron Fist e Il trono di spade ha rivelato che prima di ottenere il ruolo di Jess Pava in Star Wars, pilota di X-Wing estremamente popolare nel fandom, ha preso parte a una serie di audizioni per interpretare la protagonista ... Leggi la notizia su movieplayer

