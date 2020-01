Segregata in casa da settimane, si rompe le gambe in un tentativo di fuga (Di sabato 11 gennaio 2020) Una donna di 47 anni viveva da settimane Segregata in casa dell’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito. La terribile vicenda è accaduta in Marocco, in un villaggio non molto distante da Marrakesh. Esasperata da questa terribile situazione la donna, di origine sarde, ha provato a fuggire per poter far rientro in Italia. Il tentativo, oltre ad essere stato vano, le ha provocato una lesione ad alcune vertebre e la fratture delle gambe. L’incontro per un matrimonio di convenienza La donna, la cui identità non è stata rivelata, si era lasciata convincere da un’amica marocchina a sposare un suo nipote, di 27 anni, in cambio di 5 mila euro. Si trattava pertanto di un matrimonio di convivenza: la donna avrebbe intascato suddetta cifra, mentre il giovane avrebbe ottenuto, grazie al matrimonio, un documento valido per poter vivere in Italia. Così, accettata la proposta, la ... Leggi la notizia su thesocialpost

fattoquotidiano : Marocco, italiana segregata in casa dal futuro sposo 27enne: liberata dalla polizia internazionale - lucyxpizza : RT @wardmehoran: Io che sono segregata in casa a studiare per la sessione invernale e vedo per sbaglio le mie condizioni pietose allo specc… - mellllllls : RT @wardmehoran: Io che sono segregata in casa a studiare per la sessione invernale e vedo per sbaglio le mie condizioni pietose allo specc… -