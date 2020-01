Segre, niente convegno con Salvini: “Sono impegnatissima” (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Caro collega, grazie dell’invito al convegno del 16 gennaio prossimo a Roma. Purtroppo non potrò partecipare perché una serie di impegni, legati al Giorno della Memoria mi tratterranno a Milano tutto il mese”. E’ quanto ha detto la senatrice in un messaggio trasmesso a Matteo Salvini, che l’aveva invitata a partecipare a un convegno sulla prevenzione dell’antisemitismo. “Apprezzo l’iniziativa” perché l’antisemitismo è “un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d’Europa e del mondo intero”. “Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all’antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

