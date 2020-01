Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Adelboden 2020: programma, orario e tv (Di sabato 11 gennaio 2020) Domenica 12 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo nell’amena località svizzera, dopo la grande Classica del gigante è arrivata l’ora della gara tra i pali stretti dove sicuramente ne vedremo davvero delle belle. Il norvegese Henrik Kristoffersen andrà a caccia della vittoria e vuole allungare in classifica generale ma lo scandinavo dovrà fare i conti con lo svizzero Daniel Yule reduce dal trionfo di Madonna di Campiglio, con il francese Clement Noel trionfatore a Zagabria e con l’altro transalpino Alexis Pinturault che non vuole perdere contatto in graduatoria. L’Italia si affida soprattutto ad Alex Vinatzer, stupendo terzo a Zagabria. La prima manche andrà in scena alle ore 10.30, la seconda incomincerà tre ore dopo. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : NICOL DELAGO GRANDIOSA AD ALTENMARKT! SECONDO POSTO IN DISCESA E NUOVO PODIO! ?????????? - Gazzetta_it : #Sci: #discesa donne ad #Altenmarkt, Nicol Delago splendida seconda. Trionfa la Suter quarta #Goggia quinta… - RaiSport : ?? Nicol #Delago seconda nella discesa di #Altenmarkt Leggi la notizia ?? -