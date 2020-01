Sci alpino, Nicol Delago: “Sono contenta di questo inizio anno, mi sento libera nei curvoni” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nicol Delago ha conquistato uno strepitoso secondo posto nella discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è particolarmente distinta sul pendio austriaco, è riuscita a fare velocità e a sfoderare tutto il suo talento che le ha permesso di agguantare un podio prestigioso in una gara dove la svizzera Corinne Suter è stata oggettivamente imprendibile per tutte le avversarie. La nostra portacolori si conferma su ottimi livelli in questa specialità e ha fatto anche capire di essere matura per la vittoria nel massimo circuito itinerante. Nicol Delago ha palesato tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Molto contenta di come ho iniziato questo nuovo anno. La pista era bellissima, mi sono concentrata su quello che doveva fare senza guardare molto ciò che accade di fianco. Dopo le due prove ho analizzato tutto bene ... Leggi la notizia su oasport

