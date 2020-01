Sampdoria-Brescia, tensione alle stelle: appuntamento su DAZN (Di sabato 11 gennaio 2020) Il campionato arriva al giro di boa e i punti diventano ancora più pesanti, soprattutto in occasione degli scontri diretti e non può che essere definita diversamente Sampdoria-Brescia, gara che mette di fronte due formazioni che puntano a guadagnarsi la permanenza in Serie A. Dal 2000 ad oggi lo score maturato tra le parti è … L'articolo Sampdoria-Brescia, tensione alle stelle: appuntamento su DAZN Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sampdoria-Brescia, tensione alle stelle: appuntamento su DAZN: Il campionato arriva al… - GenovaOn : Sampdoria, cinque indisponibili per il Brescia: Ferrari, Colley, Depaoli, Ramirez e Barreto - milanmagazine_ : SAMPDORIA - La carica dei tifosi, col Brescia vietato sbagliare -