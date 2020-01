Rocco Fiume (Solofra): “Gara da grande squadra su un campo difficilissimo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn)- Corre a perdifiato al 91′ per andare ad abbracciare il giovane Cavezza che ha appena segnato il gol del 3 a 1. Poi nel tragitto di ritorno si rende conto che non ha più l’età per farlo. Ma mister Rocco Fiume ha certamente la voglia. Tanta, tantissima. Ed il suo Solofra è un piacere da veder giocare. Per intensità, carattere e voglia di arrivare, o forse tornare, dove è stato l’anno scorso “Nel primo tempo abbiamo fatto veramente bene – ha dichiarato Rocco Fiume – dopo i due gol abbiamo gestito bene il primo tempo, poi abbiamo concesso loro una ventina di minuti ed il gol se lo sono inventati ma di occasioni non ne abbiamo concesse. Nel finale abbiamo legittimato con una serie di occasioni clamorose. Sono ancora più felice perchè abbiamo sbancato un campo difficilissimo, uno di più temuti del girone, il ... Leggi la notizia su anteprima24

Rocco_italiano2 : RT @BrunoVespa: Il biglietto per visitare @Petra , Giordania, 65 euro. Un milione di visitatori, fiume di italiani. @Pompei 15 euro. Minist… -