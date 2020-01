Pd: De Maria, ‘serve rigenerazione autentica’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Zingaretti nelle sue riflessioni di oggi apre una prospettiva interessante. Di cui avremo modo di discutere nel Partito Democratico. Maurizio Martina ne aveva già parlato in una sua recente intervista. è l’ idea di una nuova stagione per il Partito Democratico, che si può aprire dopo le elezioni regionali del 26 gennaio”. Lo dice Andrea De Maria, coordinatore nazionale dell’area Fianco a Fianco, che fa riferimento all’ex segretario Pd Maurizio Martina.“Non un nuovo congresso ma una fase costituente, che ritrovi le ragioni che ci hanno portato a dare vita al Pd: l’apertura a tante forze ed energie e l’unità in un progetto comune delle grandi culture riformiste del Paese. Serve una iniziativa davvero forte e credibile, per costruire un grande partito, radicato ed organizzato, capace di far crescere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

