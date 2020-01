Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Ariete, tutte le previsioni secondo le stelle (Di sabato 11 gennaio 2020) Cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox del 2020 dell’Ariete? Cosa succederà ai nati sotto questo segno? Nel lavoro questo mese sarà abbastanza impegnativo, soprattutto per i liberi professionisti e i precari. Nell’amore Venere entra nel segno e aiuta. La salute potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione e fastidio. Scopriamo dunque tutto quello che succederà ai nati sotto questo segno. Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Ariete: cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda amore, lavoro e salute Amore – A partire dal 7 febbraio 2020 Venere entra nel segno dell’Ariete. E’ quindi un mese molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Chi vive una relazione difficile può decidere di concluderla in questo periodo. Coloro che invece vogliono intraprendere qualcosa di nuovo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox del 2020, possono farlo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

