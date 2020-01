Mantova, scambia amico per una volpe: ucciso 66enne (Di sabato 11 gennaio 2020) A Mantova una caccia alla volpe è finita in tragedia. Due amici stavano perlustrando la zona, quando accidentalmente uno dei due ha scambiato l’altro per la volpe, uccidendolo sul colpo. Mantova, caccia alla volpe finisce in tragedia Doveva trattarsi di una caccia alla volpe di poco conto, ma è finita in tragedia. A Bagnolo San Vito (Mantova), Primo Basso,66enne titolare di un agriturismo aveva chiamato tre suoi amici per dare la caccia ad una volpe che da giorni cercava di procacciarsi cibo infastidendo il pollaio dell’allevamento vicino all’agriturismo. I tre cacciatori si sono sparpagliati nelle zone limitrofe dell’agriturismo, per accelerare i tempi di cattura della volpe, ma Primo Basso, sentendo un rumore provenire da un fienile, ha deciso di tenere il posto sotto tiro. A quel punto Daniele Spazzini, 69 anni, sentito anche lui un rumore provenire da quel ... Leggi la notizia su notizie

