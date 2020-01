M5S: Cancelleri, ‘firme false? Si conclude vicenda che destò scalpore anche nel movimento’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Con la sentenza del processo per le firme false del M5S che ieri ha visto a Palermo la condanna di 12 imputati tra ex deputati del M5S e attivisti, “si conclude una vicenda che chiaramente ha destato grande scalpore anche all’interno del M5S”. A dirlo, intervistato dall’Adnkronos, è il viceministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, fino alla sua nomina leader del M5S in Sicilia e capo dell’opposizione all’Ars. “Ricordo ancora le parole di Beppe Grillo sulla vicenda – dice ancora il viceministro – Un ringraziamento va alle Iene che hanno portato alla luce questa vicenda e un ringraziamento anche alla magistratura”.I fatti risalgono a quasi otto anni fa. La notte del 3 aprile del 2012, i grillini palermitani si accorsero di un vizio formale nelle ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

