Libia: Conte, ‘commissione congiunta per riprendere compensazioni’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo concordato di istituire una commissione congiunta” tra Italia e Libia “per riprendere e completare quel processo per le compensazioni che poi si era interrotto nel 2014”. Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Sarraj, a palazzo Chigi. L'articolo Libia: Conte, ‘commissione congiunta per riprendere compensazioni’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

NicolaPorro : In qualsiasi altro Paese #Conte pagherebbe cara la figuraccia sulla #Libia. Capolavoro di comicità involontaria di… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ La mediazione italiana per la #Libia potrebbe essere: una serata ciascuno a #Sanremo per… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamò “perla rara”, ma ora #DiMaio sa che #Conte è suo nemico. Ieri la giornata dell… -