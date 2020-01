I titolarissimi di Gattuso, confermato Di Lorenzo centrale (Di sabato 11 gennaio 2020) Non cambia nulla rispetto alla partita contro l’Inter. Rino Gattuso conferma la stessa formazione schierata in campo sabato scorso, fatta eccezione per Ospina, che sostituisce l’indisponibile Meret. In porta, dunque, il colombiano. Davanti a lui Gattuso conferma Di Lorenzo centrale accanto a Manolas. Ai fianchi Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Allan, Zielinski e Fabian riconfermato. In attacco il tridente formato da Callejon, Milik e Insigne. Ecco la formazione. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso L'articolo I titolarissimi di Gattuso, confermato Di Lorenzo centrale ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

