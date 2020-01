“Ho fatto un patto con loro”. Barbara D’Urso, la confessione privatissima a Verissimo (Di sabato 11 gennaio 2020) La regina di Mediaset Barbara D’Urso è stata la grande protagonista di ‘Verissimo’, nella puntata andata in onda oggi, sabato 11 gennaio. La conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live – Non è la D’Urso’ ha toccato numerosi argomenti. Non ha voluto parlare dettagliatamente dei suoi figli perché questi ultimi vogliono stare lontani dai riflettori, ma ha comunque detto di amarli. Poi ci si è soffermati sulla sua vita privata e sulle critiche di Massimo Giletti. Durante il suo ingresso c’è stato un siparietto tra lei e Silvia. Barbara è arrivata con un ventaglio e ed ha detto alla presentatrice, vestita con una maglietta trasparente: “Ma tu sei pazza, sei trasparente!”. E la Toffanin: “Ma non si vede niente”. Ed ancora Carmelita: “No no si vede…”. Silvia poi ha iniziato a sfottere la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

